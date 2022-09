Parco Verde a Caivano, arrestato spacciatore di trent'anni

Continua la lotta allo spaccio di droga al parco Verde da parte dei carabinieri. A finire in manette, questa volta, è un 30enne di Caivano, fermato in una fila nel viale pedonale delle palazzine C6: lì i militari si sono appostati e hanno scoperto una piazza di spaccio itinerante, e sono intervenuti.

Il 30enne è stato fermato e durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 36 dosi di cocaina 52 dosi di eroina. La droga era stata nascosta in un incavo ricavato in un muro. L’arrestato è in attesa di giudizio.