Blitz dei carabinieri della tenenza di Caivano nel Parco Verde, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

In manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Maurizio Bervicato, 41enne del posto già noto alle ffoo.

I militari lo hanno sorpreso in un appartamento al 4° piano dell’isolato A5, protetto da un portone rinforzato in ferro e da ben 5 telecamere di sorveglianza.

Nelle disponibilità di Bervicato 3,50 grammi di marijuana, 12 semi di cannabis indica, materiale per il confezionamento delle dosi e 1766 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

In altro appartamento – in uso ad un’incensurata 32enne - rinvenuti e sequestrati 4630 euro in contante la cui origine non è stata chiarita e una cassaforte a muro. La donna non ne ha fornito la combinazione e ha confessato di non sapere cosa contenesse.

Segnalato alla Prefettura come assuntore di droga un 45enne del Parco Verde, trovato in possesso di 1,38 grammi di marijuana.

