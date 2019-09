Caivano, una pistola calibro 38 nascosta nel vano ascensori

Sabato 21 Settembre 2019, 09:48

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno rinvenuto nel vano ascensore di una palazzina del Rione Gescal una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38.L’arma, carica di 5 cartucce 38 special, è risultata oggetto di un furto consumato in un’abitazione di Rende, in provincia di Cosenza. Sulla pistola saranno effettuati accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o intimidazione.