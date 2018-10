Cancelli del boss, la polizia libera il fortino della camorra al Parco Verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 12:00

I fortini della camorra. Blitz della polizia nelle piazze di spaccio del Parco Verde a Caivano. Ieri mattina all'alba gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Stefano Iuorio, insieme alle pattuglie del nucleo prevenzione crimine, unità cinofili con cani antidroga e anti esplosivo, unità del reparto mobile ed una squadra dei vigili del fuoco, hanno passato al setaccio gli isolati del rione, che in poco meno di tre anni ha soppiantato addirittura Scampia, per quantità di stupefacente spacciata. Nel corso del mega controllo, laa task force fermato e identificato un centinaio di persone, tra le quali più della metà è risultata avere precedenti di polizia. Gli agenti hanno fatto l'appello ad una ventina di detenuti sottoposti agli arresti domiciliari, nessuno dei quali è risultato assente al controllo. I cani delle unità cinofile hanno fiutato sottoscala e scantinati alla ricerca di sostanze stupefacenti. E negli isolati A/6 e B/2 sono stati rinvenuti e sequestrati un centinaio di grammi di cocaina, un bilancino elettronico e una micro telecamera, di quelle che si possono controllate tramite wi-fi con un palmare e con uno smart phone. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a rimuovere decine tra barriere e ostacoli posti a protezione di alcuni portoni di ingresso di quegli isolati dove sono attive le piazze di spaccio. E anche se nessuno è stato arrestato, gli inquirenti sono soddisfatti per i risultati di questo controllo ad alto impatto, non solo per aver liberato spazi condominiali e riportato così lo stato dei luoghi fruibili a tutto, ma anche e soprattutto perché con la massiccia presenza delle forze del'ordine, per circa quattro ore le piazze di spaccio non hanno funzionato, facendo perdere ai signori della droga di questo difficile quartiere diverse decine di migliaia di euro.