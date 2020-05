I Carabinieri della Tenenza di Caivano, durante un servizio anti droga, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti R.C., 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno notato due persone in via Rosano - nei pressi dell’ufficio postale - ed hanno deciso di controllarlo. Alla vista dei militari, i due sono fuggiti. Ne è nato un inseguimento e il 41enne è stato bloccato mentre il complice è sfuggito. Perquisito, Chioccarelli è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento. Sono in corso le indagini per individuare il complice. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA