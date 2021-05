Caivano, pusher avvisa i clienti dell'arrivo dei carabinieri con un finto latrato dei cani

Per allertare complici e clienti in tasca aveva un piccolo congegno che azionava con un segnalatore acustico che riproduceva il verso di un cane che abbaia. Ma è stato scoperto ed arrestato. Protagonista della vicenda, avvenuta al Parco Verde di Caivano, un 25enne del posto che deve rispondere di spaccio di droga.

È stato sorpreso nei pressi dell'isolato A4 del Parco Verde mentre cedeva ad un ragazzo un involucro di plastica poco prima prelevato da un vano ricavato in un muro. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 130 euro in contante e una dose di cocaina. E ancora un telecomando che con un click attivava un segnalatore acustico nascosto che riproduceva il latrato dei cani, utilizzato per allertare eventuali complici e «clienti» nella piazza di spaccio. Il 25enne è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.