Caivano, raid notturno nell'istituto Cilea Mameli: studenti a casa

A Caivano studenti costretti a rinunciare alle lezioni a causa di un raid notturno. E’ accaduto all’istituto comprensivo Cilea-Mameli di via Caputo (plesso che ospita le classi di scuola media).

I malviventi sono penetrati nell’edificio verosimilmente da una finestra e, dopo essersi impossessati di un estintore, hanno imbrattato pavimenti e pareti del materiale antincendio in esso contenuto. Poi hanno pensato "bene" di rompere anche il vetro del distributore di merendine.

Pertanto la dirigente scolastica Rosaria Peluso ha disposto l'inagibilità dei locali e la relativa sanificazione, mentre gli alunni sono tornati a casa.

Da annotare che in precedenza lo stesso istituto era stato già preso di mira da malfattori. Allora portarono via ben cinque proiettori e due casse audio presenti nell’auditorium.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle locale tenenza, agli ordini del tenente Antonio La Motta. I militari dell'Arma, oltre alla verifica esterna dell'edificio, stanno cercando anche eventuali tracce lasciate dai delinquenti.

“I continui atti vandalici non ci impediranno di svolgere la nostra azione educativa - commenta la preside Peluso - e, nel plesso dove abbiamo subito la “visita” della gang, le lezioni riprenderanno regolarmente già da domani. Stavolta i malfattori non sono riusciti a portare via nulla, forse perchè si sono accorti del sistema di videosorveglianza".