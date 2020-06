Rabbia e preoccupazione tra i cittadini, dopo i due roghi appiccati nella stessa giornata che hanno reso l'aria irrespirabile e nauseabonda. Il primo è avvenuto all'alba di domenica, in via Necropoli, seguito nelle ore serali da un ennesimo falò di proporzioni più ampie presso l'area del campo rom, in zona Cinquevie, a pochi passi da abitazioni e terreni coltivati. In fiamme rifiuti abbandonati di ogni genere: pneumatici, carcasse di elettrodomestici, plastica, immondizia e materiali in legno. Episodi criminosi che rievocano l'incubo di incendi e fanno riesplodere l'emergenza ambientale in questa martoriata terra dei fuochi.

Intanto sale la protesta dei residenti, costretti ancora una volta a respirare aria inquinata.

LEGGI ANCHE Blitz antidroga in tre regioni, scattano 38 misure cautelari

In via Necropoli, il falò è stato appiccato ad una grossa quantità di rifiuti ammassati da diversi giorni a pochi metri di distanza dal plesso «Bruno Ciari» dell'istituto comprensivo 3 Parco Verde, dove la strada è parzialmente chiusa da alcuni mesi a causa dei lavori per l'ampliamento dell'impianto fognario. Il cumulo di rifiuti era stato più volte segnalato dai residenti. Il rogo ha generato un'enorme nuvola di fumo, costringendo gli abitanti a barricarsi in casa.

Ma non finisce qui. Di proporzioni più vaste, invece, il falò scoppiato al campo rom con le alte fiamme visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a sedare le fiamme. «Una vera e propria bomba ecologica - spiegano alcuni cittadini -. La situazione è drammatica. Questi maledetti roghi sono diventati un'ossessione e purtroppo non si riesce a porre fine allo scempio e al degrado ambientale del territorio che è sotto gli occhi di tutti. Siamo costretti a respirare i veleni liberati nell'aria dai continui incendi».

I CONTROLLI

Da segnalare che all'interno del campo rom operano delle officine organizzate, che recuperano materiale di vario genere, come rame e altri metalli, per rimetterlo sul mercato ed incendiare successivamente i pezzi di scarto. Episodi che si ripetono nel tempo. Per adesso a prendere fuoco sono stati i tantissimi rifiuti presenti all'interno dell'area, realizzata dal Comune negli anni scorsi.

Per congiurare tali episodi, la zona viene controllata da forze dell'ordine, guardie ambientali e polizia locale. I caschi bianchi, coordinati dal maggiore Gaetano Alborino, nonostante le ataviche carenze di organico, sono impegnati ad assicurare anche un servizio di vigilanza nelle aree rurali e periferiche. Intanto nelle scorse settimane il consigliere regionale Emilio Francesco Borrelli, sollecitato dagli stessi residenti, aveva già chiesto al Comune la chiusura del campo rom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA