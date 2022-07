Caivano, arrivano tre milioni di euro per ristoro ambientale

Circa tre milioni di euro in arrivo nelle casse del Comune di Caivano per ristoro ambientale da parte della Sapna, la società partecipata al 100% dalla città Metropolitana di Napoli che gestisce lo Stir di Pascarola.

Qui, nel polo industriale, confluiscono i rifiuti indifferenziati del comune di Napoli e di altre decine di comuni della provincia.

La somma, riferita agli anni 2012, 2013 e 2014, andrà ora ad incrementare la massa attiva dell’Osl (Commissione straordinaria di liquidazione), che, a seguito del dissesto finanziario del comune, la utilizzerà per pagare le decine di ditte che vantano crediti nei confronti dell’ente di via Don Minzoni per l’erogazione di servizi e forniture.

Comunque resta ancora da quantificare la liquidazione della cifra spettante per gli anni antecedenti al 2012 e per quelli successivi al 2014.

Inoltre, relativamente al periodo dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, la presidenza del consiglio dei Ministri dovrebbe, verosimilmente, elargire al comune di Caivano altri 3 milioni e 500mila euro. Dunque un vero e proprio toccasana per le casse municipali.