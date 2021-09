Caivano, dopo tre anni ritorna la sosta a pagamento

CAIVANO. Ritornano le strisce blu sull’intero territorio. La sosta a pagamento, sospesa circa tre anni fa, sarà attivata da martedì prossimo, 21 settembre, nelle zone individuate con apposita segnaletica.

Il parcheggio sarà in vigore dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20, mentre in alcune aree cittadine, che saranno puntualmente indicate anche ai lati dei parcometri, sarà in funzione soltanto dalle ore 8 alle 14.

La tariffa fissata è di un euro per ogni ora, con possibilità di pagamento della frazione minima di 0,50 euro per 30 minuti di sosta. Inoltre sono previste varie agevolazioni.

Per dipendenti pubblici e residenti la tariffa sarà di due euro per l’intera giornata (importo non frazionabile), mentre per i commercianti la tariffa per l’intera giornata sarà di tre euro, sempre non frazionabile.

Gli ausiliari che verificheranno il pagamento da parte degli automobilisti saranno nove, mentre il totale degli stalli di sosta individuati sono 804, di cui 40 riservati a portatori di handicap.

“L’obiettivo - spiega il sindaco Enzo Falco - è quello di migliorare la viabilità locale e rispondere alle necessità della cittadinanza per quello che concerne la problematica relativa al parcheggio sul vasto comprensorio caivanese”.

Presso il comando di polizia locale, ubicato sul Corso Umberto I, è stato già attivato anche un front office del gestore del servizio per il rilascio di eventuali abbonamenti. Sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle ore 9,30 alle 12,30), fino alla fine di settembre, mentre dal mese di ottobre lo sportello sarà disponibile il mercoledì e giovedì (dalle ore 10,30 alle 12,30).