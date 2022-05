Caivano, scontro frontale tra moto e auto: ferito un centauro

E’ stato un improvviso tonfo a far allertare i residenti di via Silvio Pellico a Caivano che, precipitatosi in strada, hanno constatato che il botto era stato provocato dalla forte collisione tra una moto Harley Davidson di colore rossa ed un’autovettura Renault Clio di colore bianca.

Per fortuna l'impatto sembra non aver avuto come conseguenza nulla di grave per le persone coinvolte nell’incidente.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato alcune contusioni, per le quali è stato subito soccorso dai sanitari del 118, allertati dagli stessi cittadini.

Intanto sul posto sono giunte due volanti della polizia locale, coordinate dal comandante Espedito Giglio, che ad horas hanno provveduto a predisporre un percorso alternativo per gli automobilisti, in attesa delle rilevazioni del caso per accertare le cause del sinistro ed eventuali responsabilità dei conducenti.