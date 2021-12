Caivano, scoperta un'autofficina completamente abusiva: sequestrata

A Caivano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della stazione forestale hanno effettuato diversi controlli volti alla verifica del rispetto delle norme ambientali.

Durante le operazioni denunciato un 56enne del posto. I carabinieri hanno accertato che l’officina dell’uomo fosse completamente abusiva.

Nessuna licenza per l’attività di meccanico ne ovviamente autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti che erano sversati illecitamente nelle fognature pubbliche o in qualche altro modo.

Il locale e tutta l’attrezzatura al suo interno sono stati sequestrati.