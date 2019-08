I carabinieri della tenenza di Caivano e del N.i.p.a.a.f. di Napoli, insieme a personale dell’A.r.p.a.c. e dell’A.s.l. Napoli 2 nord, hanno sottoposto a sequestro preventivo, in località pascarola, una ditta che lavora carcasse, oli e grassi animali. I militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie, in una vasca interrata erano stoccate carcasse putrefatte, diversi contenitori senza coperchio erano colmi di grassi ed oli rancidi, in molte zone volavano sciami di insetti, la ditta non era coperta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’impianto di depurazione era maltenuto ed emanava odori sgradevoli, le griglie di raccolta delle acque erano parzialmente ostruite. Tali fattori determinano esalazioni maleodoranti con conseguenti fastidi e rischi per la popolazione e per i lavoratori per cui la ditta è stata sequestrata in via preventiva. proseguono le indagini.

Sabato 3 Agosto 2019, 13:12

