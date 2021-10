Caivano, sequestrati 21mila litri di gasolio di contrabbando dannoso per le auto

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sottoposto a sequestro, nella periferia nord di Caivano un'area nella quale sono stati scoperti due mezzi pesanti che trasportavano 21.500 litri di gasolio di contrabbando. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un'autocisterna che, percorrendo una strada sterrata, ha fatto ingresso in un'area privata.

L'anomalia ha indotto i finanzieri ad eseguire un controllo, al termine del quale sono stati scoperti due soggetti, entrambi napoletani, che stavano travasando gasolio tra due autobotti, senza essere in possesso di documentazione fiscale di accompagnamento che ne attestasse la provenienza. Le successive analisi hanno svelato il mancato rispetto dei parametri chimici tipici del diesel, frutto quindi di una miscelazione non autorizzata, la cui combustione sarebbe stata per di più dannosa sia per la trazione degli autoveicoli che per l'ambiente. Il controllo è stato poi esteso al piazzale, di circa 5000 mq, dove sono stati trovati anche numerosi rottami ferrosi e scarti di lavorazione riconducibili ad un'autofficina in piena attività sconosciuta al Fisco. Sono stati denunciati 4 responsabili per contrabbando di gasolio e reati ambientali.