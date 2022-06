Caivano, una casa su due è occupata dagli abusivi: 52 denunciati nel rione Iacp

Sono 52 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva, al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri sulle case di proprietà dell'Acer Campania (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) nel rione Iacp di Caivano in via Circumvallazione Ovest. Si tratta di due isolati (1 e 2) e di 60 abitazioni. Ventinove appartamenti sono risultati occupati senza titolo da altrettante famiglie, a scapito di chi ne avrebbe diritto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Finanziere sospeso a Salerno: irregolarità coperte in cambio... L'OPERAZIONE Accoltella una donna davanti ai figli, 31enne arrestato per tentato... LA CAMORRA Noemi ferita in piazza Nazionale, arrestati i due killer: erano a...

In buona sostanza il 48,33 per cento degli appartamenti censiti è risultato irregolare. I controlli dei carabinieri continueranno anche nelle prossime ore per mettere a punto un censimento di tutti gli appartamenti del circondario.