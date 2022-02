Caivano, raid dei vandali nell'istituto Cilea Mameli: sospese le lezioni per nove classi

Raid vandalico nella notte alla scuola Cilea-Mameli di Caivano. I balordi hanno fatto irruzione nel plesso e hanno svuotato gli estintori. Sono stati danneggiati anche i distributori automatici di snack.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale che stanno effettuando i rilievi del caso. Il cerchio attorno ai responsabili potrebbe stringersi in tempi ristretti.

La dirigente scolastica Rosalba Peluso è indignata: «Abbiamo fatto subito un Consiglio d’Istituto ad horas. Abbiamo chiamato i genitori che sono venuti a riprendere i propri figli. Le lezioni sono state sospese per nove classi. Domani dovrebbe tornare tutto regolare. Chiedo l’intervento del Comune per una maggiore vigilanza nelle scuole. L’assessore Carmine Peluso è intervenuto nell’immediato e ha inviato già i tecnici del Comune per sostituire i vetri rotti».