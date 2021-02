Caivano, al via nella zona Asi i nuovi interventi di riqualificazione

CAIVANO. Semaforo verde per i nuovi interventi di riqualificazione nella zona industriale di Pascarola. L’obiettivo è quello di perseguire una migliore e più snella circolazione del transito veicolare all’interno della vasta cittadella industriale.

I lavori riguarderanno l’inversione del varco di accesso all’area industriale (lato Mattino). Durante i lavori il varco oggetto di intervento potrà essere utilizzato soltanto in ingresso, mentre il varco sarà poi utilizzabile, in via definitiva, in doppio senso di circolazione e, quindi, sia in ingresso che in uscita dall’agglomerato.

Inoltre a breve si procederà anche all’apertura in via sperimentale del varco di accesso, lato Igea-Credendino, attualmente utilizzabile soltanto per l’uscita dall’area industriale con evidenti disagi per le numerose aziende ubicate sul vasto territorio, oltre che per la circolazione interna.

Pertanto, non appena saranno ultimati alcuni interventi di inversione della cartellonistica e di messa in sicurezza, anche tale varco potrà essere utilizzato in doppio senso di marcia, in ingresso e in uscita.

