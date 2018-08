Torre del Greco piange l'avvocatessa uccisa dal torrente in piena

Venerdì 24 Agosto 2018, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - È il giorno del dolore: Torre del Greco dice addio Maria Immacolata Marrazzo, avvocatessa di 43 anni uccisa dalla piena killer del Raganello durante un’escursione in Calabria, dove era in vacanza con la famiglia. Dalle 16 la camera ardente nella Basilica di Santa Croce, alle 17 i funerali.La bara dell'avvocatessa è coperta da una cascata di rose rosse, le sue preferite e da una coroncina di fiori rosa: «A zia Carmen». La mandano Chiara e Michela, le figlie di Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, morti anche loro tra le gole del Pollino.Miracolosamente la famiglia di Imma è sopravvissuta alla strage: il marito Giovanni, 43 anni, anche lui avvocato civilista, trattiene le lacrime e si stringe strettissimo ai figli Angela e Mario, costretti a separarsi dalla mamma a soli 12 e 10 anni.Muta la Basilica di Santa Croce, la chiesa simbolo della città che venerdì scorso ha già ospito un funerale, quello dei «martiri di Genova», Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro, i quattro amici di Torre del Greco schiacciati dal crollo del ponte Morandi.A celebrare il rito funebre per Imma don Giosuè Lombardo, il parroco che 12 anni fa sposò Imma e Giovanni.