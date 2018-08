Calci alle forze dell'ordine, a Napoli immigrato â€‹fermato con spray al peperoncino

Un immigrato del Mali di 30 anni è stato bloccato con lo 'spray al peperoncino' da parte della Polizia dopo che l'uomo aveva colpito a calci sia i militari dell'Esercito, in piazza Garibaldi a Napoli, che gli uomini della pattuglia intervenuti in soccorso. Così gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale della Questura hanno bloccato l'uomo con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine in seguito alla rissa tra due extracomunitari. L'invito a ritornare alla calma non ha fermato l'immigrato del Mali ch ha continuato a colpire con calci sia i militari che i poliziotti appena sopraggiunti. Si è reso necessario così l'utilizzo dello «spray al peperoncino» per bloccare definitivamente il 30enne che ora è in attesa del giudizio direttissimo. Sia i poliziotti che i militari intervenuti sono stati costretti alle cure mediche.

Giovedì 9 Agosto 2018, 14:11

