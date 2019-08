Calci e pugni ai clienti del bar di piazza Garibaldi: arrestata romena a Napoli

Venerdì 16 Agosto 2019, 15:12

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale Valerica Vlaic, cittadina romena di 42 anni con precedenti di polizia.I poliziotti, impegnati in un servizio congiunto di controllo del territorio con i militari dell’Esercito, hanno visto la donna che inveiva e lanciava oggetti contro un cameriere e un cliente di un bar nella zona pedonale di piazza Garibaldi.Nonostante l’invito a interrompere tale comportamento, la 42enne ha colpito con calci e pugni anche gli agenti che sono stati costretti a utilizzare lo spray in dotazione per bloccarla.