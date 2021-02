Napoli, calciatore 15enne in allenamento cade e batte la testa: prognosi riservata

Un 15enne napoletano di stava allenando con i compagni di squadra quando è scivolato battendo la testa ed ora è ricoverato all'ospedale Cardarelli. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sul campo di calcio "San Rocco", un centro sportivo su via Raffele Marfella, a Piscinola dove si riuniscono molte squadre di giovanissimi.

Il minore ha battuto la testa a fondo campo, riportando un grave trauma cranico per cui è stato assistito con un codice di massima urgenza nel presidio collinare dove è attualmente ricoverato. Il giovane calciatore in forza alla squadra Asc "Materdei" è sotto stretta osservazione dei medici, in prognosi riservata.

