Martedì 2 Luglio 2019, 11:13

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un rischio di imminente crollo di calcinacci un'ora fa in via Raffaele Libroia nel quartiere Arenella, strada attigua all'ingresso dell'ospedale pediatrico Santobono. Il marciapiede è frequentato tutti i giorni da numerose persone che accompagnano i loro figli nell'ospedale.Pertanto sul posto sono intervenuti con urgenza gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso temporaneamente la strada e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spicconare il balcone al quinto piano dell'edificio e metterlo in sicurezza. Si tratta di uno dei tanti interventi che stanno eseguendo in questi giorni in maniera preventiva i Vigili del Fuoco in seguito al decesso del commerciante colpito da pietre cadute da un edificio mentre era sul marciapiede in via Duomo.