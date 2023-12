«Vincere dopo nove anni dice tutto: è la partita che si prepara e scuola, che si sente un paio di mesi prima. Allenamenti, riunioni, lancio dei cori. Loro ai giardinetti di corso Vittorio Emanuele e noi a quelli di Villa Pignatelli».

Dove "loro" sono gli studenti del Mercalli, "noi" quelli dell'Umberto e chi racconta è James Monga, autore del gol che ha messo in cassaforte la vittoria del Liceo Umberto nel più classico dei classici napoletani: la sfida calcistica del 23 dicembre tra i due istituti di Chiaia, il Classico dell'Umberto e lo Scientifico del Mercalli.

È finita 2-1 per gli umbertini con i gol di Spagnuolo e Monga. A Portolano il compito di dimezzare lo svantaggio a venti minuti dalla fine. Teatro della contesa il Giuseppe Piccolo di Cercola. Oltre mille persone sugli spalti con una leggera predominanza degli "Skonnessi" dell'Umberto rispetto ai "Recidivi" del Mercalli.

Gialloblù i primi, biancorossi i secondi. In mezzo vivere una sfida che parte da lontano e vuole mettere il sigillo all'ultimo anno di Liceo. Poi dall'1 gennaio sarà tutto una corsa fino all'esame di Stato ed il ricordo di un momento della propria vita che sarà un bellissimo ricordo.

È una sfida che parte da lontano organizzata sin nei minimi particolari: una commissione organizzatrice composta da studenti di entrambi gli Istituti si occupa di tutto: fitto del campo, security, maglie, ambulanza, organizzazione di riunioni ed allenamenti (Il "Settimo" ha fatto da sparring partner all'Umberto).

Nulla viene tralasciato nemmeno appuntamenti di incoraggiamento e gli amici di sempre interliceali per un paio di settimane staccano i cellulari utilizzando whatsapp solo per divertentissimi sfottò. Nei corridoi non si parla d'altro con buona pace dei docenti che fanno buon viso a cattivo gioco. Il 23 dicembre si cerchia in rosso e poi in campo: si gioca. Spagnuolo servito sull'imbucata, batte il portiere ed è 1-0 Umberto. Il raddoppio è di Monga su colpo di testa. A 20' dalla fine dalla sinistra il Mercalli a segno con Portolano: 2-1 per l'Umberto, campione dopo nove anni e tutti a festeggiare dinanzi il portone del classico napoletano.

Per il Mercalli in campo: D'Ambrosio, Disa, Langella, Credendino, De Giorgio, Marziani (capitano), Di Stasio, Portolano, Pulli, Giustino, Di Prisco. Allenatori ex studenti: Lorenzo Imparato e Paolo Perrotta. Per l'Umberto formazione composta da Faggiano, Ferrara, Battaglia, Monga, Imperatore, Pacchiano, Scarano (capitano), Voghera, Pellegrino, Vittoria, Spagnuolo. Allenatori Dario Chianese e Antonio Metafora. Alla fine è solo festa per l'Umberto che trionfa nove anni dopo; in testa i rappresentanti della commissione Giuseppe Gentile, Lorenzo Bambino, Giovanni Rossi Filangeri, Alessandro Piscopo. Per il Mercalli erano Lorenzo Ricolfi, Nadia Nigrelli, Bruno Pio Cosentini, Tommaso Remondelli.

Una rivalità napoletana che in altri paesi del mondo è ben presente. Basti pensare che negli Stati Uniti dal 1875 si gioca Norwich Free-New London High School che è considerata la più antica rivalità a stelle e strisce di football americano. Phillips Academy-Phillips Exeter Academy, ditano 37 miglia l'una dall'altra: due stati, Massachussets la prima e New Hampsire a seconda. Eppure dal 1878 se le danno di santa ragione in campo per trovarsi a festeggiare dopo. Ora la sfida napoletana tra gli Skonnessi dell'Umberto e i Recidivi Mercalli.

L'edizione 2023 è andata in archivio. A settembre si presenterà quella del 2024. Nuovi protagonisti, vecchie passioni per sentirsi più uniti che mai nell'ultimo anno prima della maturità.