Partite del Napoli in casa, a Fuorigrotta scatta il divieto di vendere bibite in bottiglia e lattina

È stata firmata oggi a Napoli una ordinanza sindacale di divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione degli incontri di calcio della stagione calcistica 2021/22 disputati nello stadio Diego Armando Maradona da tre ore prima l’inizio di ciascun incontro e fino a due ore dopo la fine della partita.

Lo stop riguarda la vendita all’interno dello stadio e in tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle seguenti aree: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - I'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.