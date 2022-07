Caldo record, a Napoli bottiglie di acqua ai degenti negli ospedali

Negli ospedali napoletani saranno distribuite gratuitamente ai degenti bottiglie d'acqua per far fronte alle ondate di calore previste a partire da domani e fino a martedì. È quanto indicato dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva ai direttori degli ospedali afferenti alla Asl, competente sul territorio del comune di Napoli e dell'isola di Capri, visto l'avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore emanato oggi dalla Protezione civile della Campania e in vigore dalle ore 8 di domani, sabato 2 luglio, fino alle ore 8 di martedì 5 luglio.

La Asl invita le direzioni degli ospedali e dei distretti sanitari «a porre in essere tutte le misure di supporto utili a fronteggiare tale ondata di calore ivi inclusa, ove necessario, la fornitura addizionale, a titolo gratuito, di acqua in bottiglia ai degenti-utenti presenti nelle strutture aziendali di diagnosi e cura. Si rappresenta - si legge nel provvedimento - che particolare attenzione dovrà essere dedicata ai pazienti fragili (cardiopatici, anziani e bambini)».