Il caldo torrido, ma non solo. «Quello che accade ogni estate ripropone, con gli assalti ai pronto soccorso degli ospedali, una situazione già vista: in parte quei ricoveri sono reali e necessari, ma in altra buona parte esprimono le carenze sanitarie che abbiamo sul territorio». Mario Guarino è il direttore della Unità Operativa Complessa di medicina d'urgenza ed emergenza all'ospedale Cto-Azienda dei Colli: un reparto che è punta di diamante nella sanità cittadina. E su quanto sta accadendo in alcune strutture ospedaliere pubbliche ha le idee molto chiare.

Che cosa determina l'intasamento dei pronto soccorso oggi?

«Non c'è dubbio che le temperature torride determinano appesantimenti anche notevoli nei pronto soccorso, e dunque nel lavoro dei medici che vi lavorano. Questa è, purtroppo, la conseguenza dell'assenza e del supporto dei medici di base, da un lato, e delle guardie mediche dall'altro».

Ci spieghi meglio.

«D'estate tutte le fragilità non solo patologiche, ma anche sociali, familiari, economiche ricadono sui pronto soccorso. E non è normale. Per gli anziani questo è il periodo peggiore, che coincide con la solitudine: oggi ci è arrivato un 83enne che vive solo, ed è stato trovato sul pavimento dal portiere dell'edificio, che non lo vedeva uscire. Ma è solo un esempio. Un tempo la nostra era una società basata sulla famiglia, oggi quel modello non esiste più. Un altro caso: giorni fa è stata ricoverata per insufficienza renale una ultranovantenne che i familiari avevano messo in una casa di riposo: una volta curata, abbiamo dovuto sudare sette camicie per convincere i parenti a riprenderla in casa».

Parliamo di numeri. Quanti sono i ricoveri al Cto in questo momento?

«Da venerdì a sabato abbiamo avuto 261 accessi in 36 ore, ma di routine i ricoveri sono circa 160».

E quanto incide la bolla di caldo sugli arrivi in pronto soccorso?

«Almeno il 20 per cento».

Vivete anche voi l'emergenza che sta vivendo il Cardarelli?

«Quando il carico di lavoro si fa insopportabile, allora esplodono i problemi. Si crea un circolo vizioso: l'attesa di un posto letto in corsia nei reparti specializzati ricade sempre e solo sul pronto soccorso stesso. Da noi, al Cto, è diverso: il nostro modello organizzativo prevede la presenza al pronto soccorso solo di medici di urgenza: poi, a seconda dei casi, viene eventualmente coinvolto il chirurgo, l'internista o il traumatologo, a seconda dei casi. Aumenta in questo modo il filtro dei pazienti ricoverati».

E vi consente di deflazionare i momenti di congestione, rendendo meno pesante il numero dei ricoveri?

«Sì. La particolarità è questa: noi rispondiamo agli standard della Simeu (Società italiana di medicina di emergenza e urgenza), che ha elaborato dei parametri organizzativi di un pronto soccorso. La nostra fortuna è stata che il pronto soccorso del Cto è stato ideato e creato da zero, quando l'ospedale era ancora chiuso. Abbiamo potuto modellarlo su questa idea di struttura, sia in termini di tecnologie che di risorse umane. E poi, nelle esigenze quotidiane, possiamo contare sul supporto del direttore generale, la dottoressa Anna Iervolino».

Tornando all'inferno che si vive, per esempio, al cardarelli o in altre strutture che soffrono i grandi numeri di ricoveri, si può dire che anche questo incide sulla fuga dei camici bianchi?

«Certamente. E questa fuga è comprensibile, se si pensa alle condizioni lavorative dei colleghi. Ma questa è una situazione generalizzata, non solo napoletana o campana. Nel Veneto è stato bandito un concorso per 50 medici da destinare ai pronto soccorso. Sa quante domande sono arrivate? Zero».

Dottore, che consigli dare per evitare di ritrovarsi in ospedale con questo caldo?

«Gli anziani, come i neonati, sono un caso a parte: oltre a una corretta idratazione e ad evitare di esporsi al calore, per loro andrebbero riviste le terapie, a seconda dei casi. Giovani e adulti, oltre a idratarsi e tenere una corretta alimentazione, dovrebbero evitare sforzi da sport, come andare in biciletta o fare attività fisica nelle ore più calde: fa malissimo».