La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio dell'avvocato Lucio Varriale per l'ipotesi di reato di calunnia e diffamazione aggravata nei confronti dell'avvocato Domenico Ciruzzi, suo ex legale. Al gip Francesco De Falco Giannone gli inquirenti partenopei hanno chiesto anche in rinvio a giudizio - per diffamazione aggravata - di due giornalisti dell'emittente televisiva Julie dalla quale, secondo l'ipotesi accusatoria, l'avvocato Varriale avrebbe posto in essere una vera e propria aggressione mediatica nei confronti del collega. La prossima udienza del processo nei confronti di Varriale, che è agli arresti domiciliari per frode dallo scorso novembre nell'ambito di un altro procedimento, è stata fissata per il 10 settembre.

Martedì 9 Luglio 2019, 17:12

