Calvizzano, impennata casi Covid il sindaco chiude gli spazi pubblici

Impennata casi Covid sul territorio comunale, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi (nella foto) chiude tutti gli spazi pubblici. Il primo cittadino ha firmato poco fa l'ordinanza, che contempla la chiusura della villa comunale (villa Calvisia), il divieto di sosta per i pedoni in piazza Umberto, parcheggio via Galiero e nei pressi della chiesa Santa Maria delle Grazie.

Pirozzi aveva paventato tale chiusura nei giorni scorsi, quando sul territorio si era registrata un'impennata di casi (da 5 a 56 positivi in pochi giorni), invocando nel contempo un'indagine approfondita da parte dell'Asl. I casi Covid, in queste ultime ore, sono ulteriormente aumentati, secondo quanto comunicato dal sindaco.