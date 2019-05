Martedì 14 Maggio 2019, 06:30

Rocambolesco incidente a Calvizzano, nel Napoletano. Un'autovettura si è schiantata a folle velocità contro un altro mezzo in sosta, provocando l'abbattimento di un palo della pubblica illuminazione. L'auto, guidata da un giovane, si è poi ribaltata due volte. I fatti si sono verificati nel cuore della notte in via Pietro Nenni. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione e della vicina compagnia di Marano nonché alcune pattuglie dei vigili del fuoco. Il boato provocato dallo scontro ha allarmato i residenti della zona, alcuni dei quali sono scesi in strada per verificare cosa fosse accaduto. Le auto coinvolte nel sinistro sono gravemente danneggiate. Non sono ancora note le condizioni dell'uomo alla guida dell'auto.