Calvizzano in ansia per Sara, la studentessa coinvolta in un incidente stradale: è in coma farmacologico

Calvizzano in ansia per la sorte della giovane Sara, studentessa del liceo Carlo Levi di Marano coinvolta tre giorni fa in un incidente stradale a Licola, dove perse la vita un altro suo coetaneo. La ragazza è in coma farmacologico. Ferita, ma non rischia la vita (è ricoverata a Giugliano), anche un'altra studentessa, Giulia, del liceo maranese, amica di Sara.

APPROFONDIMENTI IL DISSERVIZIO Marano e il dramma acqua: non c'è pace per centinaia di... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 2.876 casi e un morto: l'indice di contagio... LA CAMORRA Morto Cosimo Di Lauro, sui social messaggi di cordoglio e collage di...

"Non ci resta che pregare in questo momento per la nostra concittadina coinvolta nell’incidente avvenuto qualche giorno fa a Licola - scrive il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi - Siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo a loro in questo momento particolarmente delicato della loro vita. La vicenda ci addolora fortemente, non solo come amministratori ovviamente, ma anche come uomini, donne, come padri, come madri, come sorelle o fratelli. Altre parole sarebbero superflue in questo momento".