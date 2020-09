Calvizzano, primo atto del neo sindaco: slitta l'apertura delle scuole

Primo atto del neo sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, eletto ieri con circa il 70 per cento dei voti. Il primo cittadino poco fa ha annunciato lo slittamento dell'apertura delle scuole primarie e materne sul territorio comunale. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che dispone il rinvio dell'apertura al 28 settembre. «E' necessario - spiega Giacomo Pirozzi - rinviare l'apertura per ripristinare le normali condizoni e per eseguire ulteriori pulizie nelle strutture scolastiche. Rinviamo l'apertura anche per ridurre al minimo ogni rischio di contagio sul fronte Covid-19». © RIPRODUZIONE RISERVATA