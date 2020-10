Ventisette anziani contagiati in una Rsa di Calvizzano, il sindaco Giacomo Pirozzi firma l'ordinanza per l'isolamento della struttura di viale Della Resistenza. "In collaborazione con le autorità sanitarie locali - spiega il primo cittadino - abbiamo disposto, con apposita ordinanza sindacale, l'isolamento di tutta la struttura per 10 giorni con eventuale possibilità di proroga in base alla evoluzione degli avvenimenti. La situazione - aggiunge Pirozzi - è per ora sotto controllo. I casi si sono registrati in una singola struttura e quindi sul territorio attualmente non c'è una proliferazione dell'infezione. Naturalmente stiamo monitorando la vicenda".

LEGGI ANCHE Covid, Sos dei medici: Napoli malata, non aspettiamo le bare sui carri

© RIPRODUZIONE RISERVATA