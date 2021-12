Camaldoli, completati i lavori Abc Napoli elimina il cantiere

Abc Napoli, l'azienda che gestisce le risorse idriche del comune, ha consegnato i lavori ultimati in somma urgenza sulla rete fognaria in via Comunale Guantai ad Orsolone civici 255-257con immediata riapertura della viabilità in via Comunale Guantai ad Orsolone. Il 5 ottobre scorso, per effetto di un intenso nubifragio, ci fu un importante crollo del muro di tufo in via Comunale Guantai ad Orsolone all'altezza dei 255-257 con interessamento delle tubazioni fognarie. Dopo la segnalazione pervenuta al call center tecnico dell'Abc Napoli sono stati attivati in tempi record importanti lavori di ripristino totale sia della rete fognaria sia delle strutture murarie di contenimento nella zona. Abc Napoli ha comunicato che sono stati ultimati i lavori completando anche i ripristini stradali con la posa della pavimentazione. Si sta inoltre provvedendo allo smobilizzo delle recinzioni di cantiere per permettere la completa riapertura della viabilità.