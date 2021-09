Carabinieri, cambio al vertice della compagnia di Marano: Lo Conte a Salerno, arriva Leso

Il maggiore Gabriele Lo Conte (nella foto) lascerà tra meno di dieci giorni l'incarico di comandante della Compagnia dei carabinieri di Marano, che ha competenze sui comuni di Marano, Melito, Mugnano, Villaricca e Calvizzano. Al suo posto è stato designato il capitano Alberto Leso. Lo Conte, che ha operato a Marano per circa quattro anni, fungendo da primo comandante della storia della neonata Compagnia di Marano, è stato assegnato al nucleo investigativo di Salerno. Trasferimento in vista anche per il suo vice, il capitano Giuseppe Colella, negli ultimi anni a capo della sezione operativa di Marano.

