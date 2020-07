Edilizia, ristorazione, acconciatori ed estetiste, commercio diffuso, sono alcuni dei confronti che hanno visto alternarsi sostituti procuratori della Repubblica e direttori provinciali dell'Ispettorato a illustrare rischi e inosservanze frequenti. Sono stati questi i temi del ciclo di webinair, promosso dalla direzione regionale

dell'Ispettorato del Lavoro con il patrocinio di Unioncamere Campania e l'assistenza tecnica dell'Azienda Speciale Unica SI Impresa della Camera di Commercio di Napoli. L'iniziativa, voluta dal direttore Renato Pingue a capo dell'Ispettorato interregionale del lavoro Sud Italia, ha voluto informare e sensibilizzare categorie produttive particolarmente esposte ai rischi sicurezza e Covid-19 sulle buone prassi. I lavori sono stati aperti dai saluti del presidente di Unioncamere Campania Ciro Fiola, secondo cui «l'informazione e la messa in sicurezza delle nostre 610mila imprese sono la priorità, l'orientamento e la consulenza offerta dai webinar dell'Ispettorato mettono l'istituzione al servizio di chi fa impresa».



«Il ruolo della Camera di Commercio di Napoli è stato prezioso - ha affermato il direttore Pingue - replicheremo presto per altre categorie affinché il senso di responsabilità e della corretta informazione sia ben metabolizzato dalle imprese già martoriate da questa grave crisi economica che però non deve lasciare spazio ad alibi per inosservanze». Dopo un periodo di assestamento, che ha visto la riapertura delle imprese in seguito al lockdown, ora è il momento dei controlli, a tutela dei lavoratori, dei consumatori, dei cittadini tutti. «La corretta e puntale informazione resta il servizio più prezioso per chi fa impresa - ha affermato Fabrizio Luongo, vice presidente vicario della Camera di Commercio di Napoli e presidente di Si Impresa - Abbiamo favorito il confronto su tanti quesiti e perplessità per far comprendere come l'ispettorato del lavoro e le istituzioni preposte ai controlli più in generale siano non il nemico ma anche di aiuto a chi svolge con lealtà e senso di responsabilità la sua vita imprenditoriale».



Ai webinar hanno preso parte le principali Associazioni di categoria, tra cui: Acen, Casartigiani, Aicast Coldiretti, Confagricoltura, Cgil, Cisl, Uil. Il webinar edilizia ha registrato 380 partecipanti, quello sulla ristorazione 160 imprese, acconciatori ed estetica 250, commercio diffuso 175 collegati nel porre quesiti e domande. Oltre al coinvolgimento di Unioncamere e SI impresa unitamente alle parti sociali, i webinar hanno visto la partecipazione attiva del procuratore della Repubblica aggiunto, dottoressa Di Monte, insieme con i sostituti procuratori Ciro Capasso, Liana Esposito e Marco Canale.