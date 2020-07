Napoli, Camera di Commercio lancia un piano da 50 milioni di euro per sostenere le imprese

«In un momento così delicato per le aziende la Camera di Commercio di Napoli restituisce agli imprenditori quanto versato in questi anni» così il presidente Ciro Fiola annuncia il piano strategico varato dall'ente per sostenere le imprese di Napoli e provincia. Uno stanziamento di 50milioni di euro in totale da dividere in vari settori.

LEGGI ANCHE Napoli, il Comune chiede 500 milioni

Le misure messe in campo saranno così redistribuite: 10 milioni di euro per l'innovazione tecnologica, 5 milioni di credito per l'abbattimento dei tassi d'interesse su finanziamenti accesi nel 2020, 8 milioni di euro per il turismo con voucher a Tour operetor, agenzie di viaggio o strutture ricettive alberghiere: il fondo prevede un pagamento per le presenze turistiche a Napoli e provincia (da 5 a 20 euro per ogni turista in base ai giorni di permanenza).

I fondi prevedono anche uno stanziamento per l'agricolutura di 3,5 milioni da dividere nei settori del florovivaismo, distillazione, pesca, produzione di vino e filiere Dop/Igp. Altri 6,5 milioni per le spese di sanificazione, di cui il 50% a fondo perduto e fino a un massimo di 2mila euro, valido per le spese sostenute dal lockdown in poi.

Un contributo di 2 milioni di euro andrà alla cultura, a teatri, cinema, librerie e rassegne culturali organizzate entro l'anno 2020.



In ultimo sono previsti degli ammortizzatori per gli, 10 milioni di euro in totale così ripartiti: 7 milioni al commercio e 3 per l'artigianato. Nel piano c'è anche laper il periodo natalizio con luminarie e mercatini e in uktimo 3 milioni di euro per le «» partenopee: un progetto pensato per attrarre turisti e rilanciare i consumi. La previsione per quest'anno è di accendere lo spirito natalizio già a partire dal 15 novembre.

Si potrà accedere ai fondi attraverso la partecipazione dei vari bandi che saranno pubblicati a scaglioni a partire dalla fine di luglio. «Cadenzeremo le uscite dei bandi ogni tre giorni - ha spiegato Fiola- per non ingolfare il sistema e agevolare consulenti, associazioni e aziende affinché ogni impresa possa valutare di partecipare a più misure».

«Il periodo di ripartenza che stiamo vivendo dopo il Covid 19 - ha continuato il presidente della Camera di Commercio di Napoli - è cruciale per le imprese del nostro territorio. Abbiamo avuto modo di ascoltare le richieste delle varie categorie per strutturare al meglio il piano strategico. Dobbiamo sostenere gli imprenditori in un momento così delicato in cui le aziende continuano a soffrire. Basti pensare ad esempio al Centro Direzionale della nostra città: qui lo smartworking ha fatto sì che non ci sia più il solito passaggio di persone, uccidendo le attività che lì si trovano».

«I bandi - ha spiegato in conclusione - resteranno attivi fino al 31 dicembre, e non è detto che studieremo altre misure per l'anno successivo».

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA