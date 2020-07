Al via la quarta edizione degli “Infopoint turistici” , organizzati dalla Prima Municipalità di Napoli con il partenariato dell’Università Parthenope e il sostegno della Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, attraverso l'azienda speciale S.I. Impresa.

Fino al 23 settembre saranno attivi 3 desk collocati in piazza Trieste e Trento (angolo con via Toledo), via Santa Lucia (angolo con Cesario Console), via Chiaia (angolo con via Filangieri), ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 10 alle ore 14. Il progetto ha sin dalla prima edizione lo scopo di fornire assistenza ed informazioni a turisti e visitatori, di incentivare la fruizione dei principali attrattori culturali partenopei testando le skill acquisite dagli studenti provenienti da corsi di studi legati al turismo.



Gli infopoint saranno dotati di tutti gli strumenti utili alla sicurezza degli studenti e dei turisti (parafiato, mascherine, guanti, dispenser con detergente). «La partecipazione della Camera di Commercio al progetto - ha spiegato il presidente Fiola - si inserisce nelle iniziative già attivate a sostegno delle imprese, anche attraverso lo stanziamento di 50 milioni di euro che saranno utilizzati per il rilancio delle attività. Proprio per il turismo a breve metteremo in campo i bandi che definiscono le linee guida per accedere ai finanziamenti».



«La partecipazione di S.I. Impresa al progetto - dichiara il presidente Fabrizio Luongo - nasce dalla consapevolezza che la sinergia tra enti pubblici sia necessaria per garantire una migliore efficacia alle azioni sul territorio, tanto più alla luce della grave crisi che vive il comparto turistico di Napoli, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19». © RIPRODUZIONE RISERVATA