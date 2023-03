Camera di commercio Napoli: 100 milioni per sostegno alle imprese

È cominciata oggi la corsa elettorale per il rinnovo del consiglio camerale 2023-2028 della camera di commercio di Napoli con la pubblicazione del bando. Lo ha annunciato il presidente della camera di commercio di Napoli e Provincia, Ciro Fiola, spiegando che il bando contiene le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Da oggi chi intende partecipare ha 40 giorni di tempo per presentare i documenti richiesti. Fiola ha reso noto anche i risultati dei suoi primi quattro anni alla guida della camera di commercio e anche le attività previste nell'anno 2023. Quelli utilizzato sono soldi, spiegano dalla camera di commercio, «delle imprese che vengono restituiti alle imprese. Un'impostazione voluta dall'attuale governance che ha letteralmente capovolto l'impostazione delle precedenti consiliature costituendo un'eccezionale novità per il tessuto economico locale. Non più finanziamenti di progetti che spesso, in passato, si sono rivelati fantasma, ma bandi pubblici ai quali hanno potuto partecipare direttamente le imprese».

Quelli utilizzato sono soldi, spiegano dalla camera di commercio, «delle imprese che vengono restituiti alle imprese. Un'impostazione voluta dall'attuale governance che ha letteralmente capovolto l'impostazione delle precedenti consiliature costituendo un'eccezionale novità per il tessuto economico locale. Non più finanziamenti di progetti che spesso, in passato, si sono rivelati fantasma, ma bandi pubblici ai quali hanno potuto partecipare direttamente le imprese».