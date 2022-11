Il destino della Camera di Commercio, in questo momento, è quasi tutto nelle mani del governatore Vincenzo De Luca. Dopo le dimissioni di massa, arrivate l'altro ieri pomeriggio, di ben sette consiglieri di opposizione (Achille Capone, Paola Ciaramella, Alessandra Di Martino, Vincenzo Gargiulo, Ciro Russo, Pasquale Russo e Diego Vivarelli von Lobstein, rappresentanti di Ance Napoli, Claai Napoli, Cna Napoli, Confcommercio Campania, Confesercenti Napoli e Unione Industriali Napoli), la leadership dell'ente camerale di Ciro Fiola è risicatissima: servono 22 consiglieri per mantenere l'operatività dell'istituzione di piazza Borsa, lo stesso numero dei consiglieri attualmente in carica. L'unico rappresentante esterno alla maggioranza rimasto in carica è Eugenio Caniglia dell'Abi (Associazione bancaria italiana). Le sue dimissioni, in sostanza, farebbero scattare in automatico il commissariamento.



In Camera di Commercio il braccio di ferro sembra essere solo all'inizio. Dall'entourage di Fiola, ieri, sono filtrate rassicurazioni - arrivate da parte dello stesso consigliere Abi e dirigente di Intesa Sanpaolo, Eugenio Caniglia, sull'intenzione di restare in consiglio. Ma niente è certo, in piazza Borsa, allo stato attuale delle cose. Le dimissioni dei sette consiglieri delle diverse associazioni di categoria hanno scatenato una bufera, alla cui origine c'è l'intenzione dell'Unione Industriali, Ance, Confcommercio e Confesercenti - spiegano dall'opposizione - di «sfiduciare Fiola per arrivare a una migliore gestione delle casse della Camera, in un momento in cui le imprese avrebbero bisogno di maggiore sostegno, data anche la crisi da affrontare». In pratica, al momento gli scenari principali si riducono a due. Primo: le eventuali dimissioni di un altro membro del consiglio camerale, che farebbero scattare il commissariamento dell'ente. Secondo: se non arrivasse nessun nuovo forfait, si potrebbe proseguire con l'attuale gestione fino al rinnovo del consiglio, previsto a inizio '23. In ogni caso, il protocollo prevede che la Regione, entro 30 giorni, richieda alle associazioni di categoria di suggerire consiglieri da nominare in sostituzione dei dimissionari. Il consiglio camerale, da statuto, prevede 30 poltrone. Ed è proprio sui numeri che si gioca la partita decisiva per il futuro prossimo dell'ente camerale partenopeo.

C'è però anche un terzo scenario possibile, che chiama in causa direttamente il presidente della giunta di Palazzo Santa Lucia. Aicast, da una ventina di giorni, ha vinto un ricorso contro la Regione sul calcolo e l'assegnazione dei consiglieri. L'11 novembre il Tar, come si legge nella sentenza, «annulla il decreto del presidente della giunta del 20 aprile 2022, nella parte in cui nomina il consigliere designato dell'Unione Industriali». Il 22 novembre è arrivato il controricorso dell'Unione Industriali, che non ha avuto buon esito: il Tar «respinge il ricorso del 2021 proposto dall'Unione Industriali di Napoli» e «accoglie il ricorso del 2022 proposto da Aicast, unitamente ai motivi aggiunti e per l'effetto annulla il provvedimento della Regione Campania del 20 gennaio 2022, nonché il decreto del presidente della giunta della Regione Campania nella parte in cui nomina i consiglieri al Servizio alle Imprese designati dall'Unione Industriali di Napoli».

In sostanza, le associazioni datoriali che compongono la maggioranza tra cui Aicast, cioè la principale delle associazioni di categoria che sostengono Fiola (da lui stesso fondata), al momento possono contare su 16 consiglieri. E potrebbero contare su un membro aggiuntivo, come stabilito dal Tar. In sostanza, se la Regione non farà ricorso contro la sentenza del Tar, e di conseguenza se De Luca firmerà il decreto con cui rende operativo il provvedimento sopracitato del Tribunale, l'attuale presidenza della Camera di Commercio non salterà. In alternativa, la leadership di Fiola cadrà a vantaggio delle opposizioni e dell'Unione Industriali. La direzione dell'ente camerale, come detto, è riposta in gran parte nelle mani (e nella penna) del governatore.