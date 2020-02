Si blocca il braccio meccanico, camion Asia contro i tabelloni: chiusa la Circumvallazione

Un tratto della Circumvallazione Esterna di Napoli è chiuso per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'asse viario. Questa notte, un camion dell'Asia ha danneggiato alcuni cartelloni delle indicazioni stradali relative alle direzioni delle uscite viarie.



L' incidente è stato causato dal malfunzionamento del braccio meccanico allestito sul camion deputato allo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata. Il braccio era rimasto allungato e nella sua massima estensione mentre l'autocarro percorreva la Circumvallazione così da colpire i cartelli e romperne alcuni pezzi.



Sul posto sono intervenuti da questa notte, I poliziotti della sezione Infortunistica Stradale comandati da Antonio Muriano insieme ad alcune pattuglie dei carabinieri che hanno chiuso il tratto stradale dal Km 23.800 per consentire la messa in sicurezza dei cartelloni pericolanti.



Il conducente del camion è stato refertato in ospedale per lievi contusioni causate dalla destabilizzazione del mezzo durante l'impatto coi cartelloni stradali. © RIPRODUZIONE RISERVATA