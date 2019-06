CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 14:02

Camion pesanti della nettezza urbana che transitano sulla stretta strada che collega Forio al promontorio di Zaro. Giganti che avanzano a fatica sull'unica corsia disponibile a senso di marcia alternato e che sbuffano gas di scarico sui turisti che a piedi percorrono il cammino verso il bosco della Madonna di Zaro, o che mandano in tilt il traffico all'altezza dei Giardini La Mortella e più avanti ancora, al belvedere che domina la spiaggia di San Francesco.LE VILLE DEI VIPScene sicuramente contrastanti fra loro, ma che irrimediabilmente rovinano i week end non solo ai turisti ma anche ai residenti in questa zona che da sempre è fra le più rinomate dell'isola. È qui che sorgono le ville di Sabrina Ferilli e di importanti imprenditori e industriali italiani ed esteri. Da questa strada si arriva non solo alla meraviglia di architettura botanica e naturale dei Giardini La Mortella-Walton gestiti dalla Fondazione che fa capo al principe Carlo d'Inghilterra, ma anche a un monumento internazionale della cultura quale La Colombaia del regista Luchino Visconti. Una location privilegiata, dunque, e al tempo stesso anche devastata in alcuni punti dalla speculazione edilizia che vi ha imperversato per tutti gli anni 70.