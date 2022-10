Camion per i rifiuti rubato a Casalnuovo e ritrovato in poche ore grazie al gps

Mezzo per la raccolta dei rifiuti rubato a Casalnuovo e ritrovato in poche ore dai carabinieri. Erano passate da poco le 7 di questa mattina, quando è stato lanciato l’allarme in località Tavernanova a Casalnuovo.

I malviventi avevano portato via il micro-compattatore per la raccolta dei rifiuti facendo, poi, perdere le proprie tracce.

I carabinieri, immediatamente, sono entrati in azione setacciando la città e i Comuni posti nelle vicinanze. Il mezzo è stato ritrovato, dopo qualche ora, dai militari dell’Arma della stazione di Arpino di Casoria grazie al supporto dell’antifurto satellitare. Le forze dell’ordine, ora, sono sulle tracce dei malviventi che potrebbero avere le ore contate.