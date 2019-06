Martedì 18 Giugno 2019, 16:42

Un autoarticolato sfonda il guardrail e blocca la via dell'aeroporto a Casoria. L'incidente, avvenuto solo pochi minuti fa, sta determinando caos e traffico in via Pascoli. Bloccata la corsia che dalla frazione Arpino conduce a Casoria. Notevoli disagi anche sull'altra carreggiata. Da stabilire la dinamica. Sul posto vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco.