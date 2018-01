Martedì 2 Gennaio 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camioncino frigo si è ribaltato questa mattina all'altezza di via Filichito, a Volla, e l'imbocco della strada provinciale per Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 e, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli ma il conducente, un 31enne originario di Sant'Anastasia, è stato sbalzato dall'abitacolo e soccorso dall'ambulanza che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Loreto Mare.L'uomo. ha riportato numerosi politraumi in varie parti del corpo e sono in corso gli esami diagnostici per stabilizzarne le condizioni cliniche, la prognosi è riservata ma la vittima non rischia la vita. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia municipale che sta eseguendo i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente che potrebbe essere stata causata anche dalla presenza di un secondo veicolo che avrebbe tagliato la strada al camion.