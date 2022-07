Camorra, 40 anni fa la morte del carabiniere Nuvoletta. La sua figura ricordata a Marano e Casal di Principe

Quarant'anni fa, il 2 luglio del 1982, veniva ucciso dai sicari del clan dei Casalesi il carabiniere Salvatore Nuvoletta, medaglia d'oro al valor civile. Domani istituzioni e familiari del militare dell'Arma ricorderanno Salvatore con una cerimonia che si terrà alle 10 del mattino nella caserma dei carabinieri di Casal di Principe.

Nelle ore successive, invece, è in programma un evento (benedizione stele e intervento delle autorità presenti) presso il santuario della Madonna di Briano. Il giorno seguente, a Marano, città che diede i natali al carabiniere e luogo in cui perse la vita, la sua figura sarà ricordata nella messa in programma nella chiesa San Ludovico D'Angiò.