Camorra a Napoli Est, il boss è libero: sconfessate le dichiarazioni dei ​pentiti

Cadono le accuse di uno dei presunti esponenti della galassia criminale di Napoli est. Lascia la cella Vincenzo Vigorito, finito al centro dell'inchiesta del pool anticamorra culminata in una maxiretata contro i soggetti ritenuti affiliati al cartello dei Reale-Rinaldi-Formicola. Indicato da alcuni collaboratori come killer (anche se in questa vicenda rispondeva di associazione camorristica), Vigorito ha fatto vacillare dinanzi al Riesame i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati