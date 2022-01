Napoli, il boss di Fuorigrotta esulta: ​«Siamo due morti a zero»

È stato un crescendo di provocazioni. Tra le strade del quartiere, in carcere, finanche sui social. Il gesto della mano a forma di “due”, indice e medio in bella mostra, che in questo caso non stanno a indicare la “V” di vittoria, ma il due che si contrappone allo zero dell’altra mano, quella con il pugno chiuso. “Due a zero”, “abbiamo fatto due a zero”. Tanto che anche un boss, al colloquio con la moglie, mima lo stesso gesto: “Due a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati