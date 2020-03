«Io, vittima del racket della camorra: così ho denunciato e fatto arrestare il figlio del boss»

«Mi sono reso conto di essere un uomo finito un venerdì mattina. Mi sono svegliato e ho pensato che mi sarei ucciso. Ormai lavoravo da tre anni per pagare gli usurai e il mio debito era sempre lì ad aspettarmi e loro pronti a far del male a me e alla mia famiglia. Poi pensai che se mi fossi suicidato se la sarebbero presa con i miei figli e ho deciso che avevo una sola via d'uscita: denunciare. E pensare che tutto è iniziato per inseguire un sogno: il sogno di vedere mio figlio cantare su grandi palcoscenici». Parla, in esclusiva al Mattino, l'uomo che ha denunciato e fatto arrestare i figli del defunto boss Antonio Rinaldi, 'o giallo, fratello di Ciro, condannato di recente all'ergastolo per la morte dell'innocente Ciro Colonna. La vittima è un imprenditore napoletano il cui figlio ha tentato, per anni, la carriera di neomelodico.



«Sì, ho accumulato debiti per oltre 100mila euro. Credevo che anche un ragazzo perbene potesse lavorare nel campo della musica neomelodica, pensavo che sarebbe bastato dargli tutto il mio appoggio per realizzare il suo sogno. Guadagno bene e mi sono illuso che ce l'avrei fatta a sostenerlo. Mi sbagliavo. I soldi che guadagno non sarebbero mai bastati, non sono bastati. E prima di rendermi conto del denaro che stavo sborsando ero già indebitato fino al collo. Conoscevo Tibello da anni, sapevo che era il genero di Rinaldi, ma si era sempre comportato da persona civile, da amico. Per questo “comprai” da lui soldi: pensai che con quel denaro avrei ripagato tutte le persone che mi avevano già fatto dei prestiti, ma gli interessi mi trascinarono in un vortice. Dai 40mila iniziali sono diventati 100mila in poco tempo. Ogni mese consegnavo duemila euro. Più volte ho chiesto a Rita Rinaldi di venirmi incontro, ma questa gente non accetta compromessi. Per liberartene devi affidarti ai carabinieri e così ho fatto. Ho denunciato tutto alla tenenza di Cercola. Da quel momento la mia vita è cambiata. Sono andato via da Napoli, ma mi hanno trovato anche se ero in un'altra regione. Si sono presentati a casa della mia ex moglie. Non mi avrebbero mollato per nessuna ragione. Proprio Rita Rinaldi è arrivata a minacciare mio figlio. E' stato un incubo e so che non è finita. Ci sarà un processo, andrò fino in fondo, e a chi si trova nella mia stessa situazione dico di denunciare. Non c'è alternativa».

Spesso le persone finiscono sotto usura perché non hanno un lavoro o sono titolari di attività colpite dalla crisi. La sua storia è diversa. Lei ha un mestiere redditizio, ma è finito nel giogo per finanziare il disco e la carriera di suo figlio...

«Sin da bambino desiderava cantare. Ma quando inizi a fare sul serio comprendi che se non hai denaro a sufficienza quello di diventare un neomelodico resta un sogno nel cassetto o diventa un incubo. Mio figlio ha inciso un disco, ma questo è stato solo il primo passo. Per farsi conoscere c'è bisogno che i pezzi girino in radio e per nove passaggi al giorno si spendono 1800 euro al mese. E le radio dedicate sono quattro. Se non giri ovunque non sei nessuno. E non è tutto. Ci sono le tv private, anche queste hanno un costo, e poi c'è il business delle esibizioni. Se non hai followers a sufficienza non ti chiama nessuno, neanche la camorra....»

Le case discografiche dei clan?

«No, è un sistema diverso. Tu incidi il tuo disco, lo registri dove vuoi, solo in un secondo momento ti contatta la camorra. Si palesa con i manager che devono “vendere” te e la tua musica. Molti di loro sono legati a grandi nomi della canzone neomelodica che hanno le loro case discografiche e nutrite scuderie di cantanti ai primi passi da spremere come limoni. È gente legata a grandi clan di Secondigliano. Ma non ti filano finché non hai un seguito. Solo quando la pagina del cantante raggiunge almeno centomila followers su Instagram ti contattano perché puoi diventare una gallina dalle uova d'oro. “Lo prendo io” ti dice il manager. Ma canti gratis. Feste di piazza, eventi in locali privati in occasione di San Valentino o per la festa della donna: il cartellone stabilisce un nome di grido, poi si riempie la serata con una serie di cantanti emergenti. Che si esibiscono gratis, senza prendere neanche un centesimo».

