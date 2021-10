Camorra a Ponticelli, blitz annullato dal Riesame: liberi tutti gli arrestati

Tutti liberi. Un blitz annullato, tornano a casa i presunti esponenti dei clan che si stanno fronteggiando a Ponticelli. È stato il Riesame ad accogliere le richieste dei difensori (tra cui l’avvocato Stefano Sorrentino), annullando il doppio blitz messo a segno quindici giorni fa, nel pieno dell’escalation criminale a Napoli est.

Liberi i presunti estorsori dei De Micco e dei De Martino, ritenuti responsabili di aver taglieggiato parcheggiatori abusivi e di aver picchiato a sangue una donna “rea” di non aver pagato il pizzo sul traffico di droga svolto in casa: un pestaggio in cui rimase vittima anche una figlia minore.