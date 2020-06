Camorra nel Napoletano: dietro l'agguato al parente del boss Gionta c'è la regia di un nuovo babyclan

LEGGI ANCHE

Un 22enne armato di coltello fermato e denunciato durante la movida . Un nuovo clan di giovanissimi deciso a contendere la gestione del malaffare nei quartieri caldi della città.Tutti tra i 18 e i 25 anni, senza veri e propri capi, si sarebbero organizzati durante il lockdown per provare a strappare fette di territorio ai clan di camorra tradizionali di Torre Annunziata. Su tutti il clan Gionta, colpito nelle scorse settimane da un agguato eccellente: dal tetto di un edificio vicino è rimasto gravemente ferito il 50enne, marito dia, figlia del capoclan Valentino. L'obiettivo di chi ha sparato era quello di uccidere il genero del boss per acquisire «prestigio» negli ambienti della camorra e dare un segnale inquietante alla città. In questo scenario preoccupante si inserisce anche la denuncia di, che alcune sere fa dall'istituto dei Salesiani che lui dirige in via Margherita di Savoia, ha denunciato una stesa da parte di giovani in scooter. Sul posto i carabinieri hanno trovato alcuni proiettili a salve inesplosi, ma resta il messaggio che il sacerdote ha voluto respingere in maniera forte con un flashmob dal titolo emblematico: «Prima di sparare, pensa». A quell'iniziativa hanno partecipato in particolare i giovanissimi che don Antonio prova a strappare alla criminalità e alla camorra, nella casa famiglia «mamma Matilde».Durante il weekend, però, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, guidati dal maggiore Simone Rinaldi, hanno passato al setaccio i tre quartieri in questo momento ritenuti teatro del pericoloso scontro tra gang di nuovi aspiranti camorristi e il rione roccaforte del clan Gionta., i luoghi della movida di Torre Annunziata preferiti dai giovanissimi oplontini. Durante tutta la serata di sabato sono state 71 le persone controllate, 29 i veicoli, 24 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le patenti ritirate. Ma sono state tante anche le denunce. C.P., una 60enne di Torre Annunziata, era evasa dagli arresti domiciliari ed è stata sorpresa mentre si trovava a piedi nei pressi della sua abitazione: la donna è stata denunciata a piede libero per evasione.In quei rioni, però, il «pane quotidiano» spesso significa spaccio di droga. E durante i controlli un 50enne con precedenti e un 24enne incensurato sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana ed hashish e segnalati alla prefettura di Napoli come tossicodipendenti. I controlli saranno rafforzati anche durante la settimana in quegli stessi quartieri, dove la tensione tra bande rivali è alle stelle e dove i giovanissimi estorsori vanno in giro ad imporre il pizzo anche di poche decine di euro a tutti i commercianti. Le richieste del racket arrivano dal nuovo clan nato durante l'emergenza coronavirus dalla fusione di alcuni gruppi di giovani pusher e cani sciolti della criminalità.